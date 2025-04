Allarme Inter quasi 3 mesi senza Acerbi | Stava sul lettino

quasi tre mesi senza Acerbi. Tantissimo per un’Inter che oggi, in caso di vittoria contro il Cagliari, andrebbe a +6 sul Napoli mettendo ulteriore pressione alla squadra di Conte impegnata anche stavolta lunedì sera. L’avversario degli azzurri sarà l’Empoli, in teoria a caccia di punti salvezza.Allarme Inter, quasi 3 mesi senza Acerbi: “Stava sul lettino” (AnsaFoto) – Calciomercato.itSe potesse, Inzaghi clonerebbe Francesco Acerbi. Siccome non può, il tecnico dell’Inter è chiamato a gestirlo minuziosamente. “A fine primo tempo era sul lettino – ha svelato proprio Inzaghi al termine della gara col Bayern, per esaltare la tempra di un sofferente Acerbi – C’era qualche Allarme, però ha stretto i denti”. Calciomercato.it - Allarme Inter, quasi 3 mesi senza Acerbi: “Stava sul lettino” Leggi su Calciomercato.it La scelta di Inzaghi per la sfida col Cagliari di scena fra poco al Meazza e per quella col Bayern di mercoledì prossimo che vale l’accesso alle semifinali di Championstre. Tantissimo per un’che oggi, in caso di vittoria contro il Cagliari, andrebbe a +6 sul Napoli mettendo ulteriore pressione alla squadra di Conte impegnata anche stavolta lunedì sera. L’avversario degli azzurri sarà l’Empoli, in teoria a caccia di punti salvezza.: “sul” (AnsaFoto) – Calciomercato.itSe potesse, Inzaghi clonerebbe Francesco. Siccome non può, il tecnico dell’è chiamato a gestirlo minuziosamente. “A fine primo tempo era sul– ha svelato proprio Inzaghi al termine della gara col Bayern, per esaltare la tempra di un sofferente– C’era qualche, però ha stretto i denti”.

Potrebbe interessarti anche:

Affido minori - famiglie senza sussidi da tre mesi : chiesto l'intervento immediato del sindaco

“Siamo alle solite! Da 3 mesi le famiglie affidatarie di minori non percepiscono i sussidi economici previsti per il loro mantenimento!”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di ...

Senza biglietto - prende a pugni l'autista Mom : condannato a 2 anni e 8 mesi

Si è chiusa con una netta condanna la rapina ai danni di un autista Mom della linea 141, Oderzo-Conegliano. Il 24enne senegalese, accusato di aver preso a pugni e derubato degli occhiali l'autista ...

Sandro Tonali senza telefonino per 6 mesi : adesso lo ha riavuto - ma è cambiato tutto

Sandro Tonali racconta la sua disintossicazione dal gioco, l'uso completamente cambiato del telefonino e gli incontri nelle fabbriche: "È stato un lavoro di recupero difficile, oggi per fortuna sono ...

Inter, cosa sta succedendo: i quattro segnali di allarme dopo la Supercoppa. Inter, scatta l’allarme dopo il derby: salta entrambe le gare contro il Bayern. Intermania, da "ingiocabili" a inguardabili: così nacque il Triplete, ma è allarme per Napoli. Allarme in casa Inter: provano a 'retrocedere' i nerazzurri all'età del ferro. Thuram infortunato prima della finale di Supercoppa, l’Inter ha 3 soluzioni in attacco. Milan ko 2-1 a Napoli. Conte risponde all'Inter | CLASSIFICA. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Inter, allarme infinito sulle fasce: chi giocherà nelle prossime partite? - L’Inter non si trova in un momento felicissimo: la squadra appare molto stanca per via degli impegni su 3 fronti ma i risultati ... a gestire una rotazione quasi inesistente e dovrà cercare ...

(Lo segnala rompipallone.it:) Inter, allarme Thuram: 3 infortuni pesantissimi - L’allarme per Thuram non è ancora passato in casa Inter (LaPresse) – rompipallone.it Anche contro gli olandesi, Thuram dovrebbe finire in panchina. Non è fluido nel gioco e potrebbe essere utile al ...

(Come riferisce msn.com:) Inter in allarme: un altro big si ferma - Hakan Calhanoglu Un nuovo contrattempo... Continua a leggere Inter in allarme: un altro big si ferma su Notizie Inter ...