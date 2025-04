Pasqua 2025 | giochi e uova di cioccolato per i piccoli pazienti del Sant’Orsola

Bologna, 12 aprile 2025 – uova di cioccolato, pupazzi e giocattoli. Caricati i regali in sella, i motociclisti sono partiti dal Ducati Factory Store e hanno sfilato in moto fino al Padiglione 23 del Sant'Orsola: lì hanno spento i motori, per accendere invece il sorriso dei piccoli pazienti ricoverati nel Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva. Così l'iniziativa 'Pasqua per un bambino' è tornata in occasione delle feste: i motociclisti bolognesi delle associazioni Doc Borgo Panigale, Moto Club Vigili Del Fuoco di Bologna, gruppo motociclistico Avis Bologna, insieme ai modenesi del moto club Motopinguino Modena e ai ferraresi del moto club Casco Matto, hanno scelto anche quest'anno di portare ai bambini ricoverati un ricco carico di regali e far trascorrere loro un momento di spensieratezza e gioia.

