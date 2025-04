Elena Sofia Ricci la jumpsuit bianca con blazer è il look più chic della primavera

Elena Sofia Ricci ha fatto il suo ingresso in total white. Senza orpelli, senza effetti speciali. Solo un sorriso luminoso, orecchini importanti, e un look che — ve lo diciamo subito — è il più chic di questa primavera.Il look: una jumpsuit scultorea e un blazer da manualeL’abito scelto da Elena Sofia Ricci per l’occasione è un jumpsuit bianco, priva di spalline, con corpetto a fascia e lavorazione a coste sottili che aggiunge struttura e tridimensionalità al busto. Il pantalone è dritto, morbido, con pences profonde che partono in vita e scivolano fino all’orlo, lasciando intravedere dei décolleté neri a punta. Dilei.it - Elena Sofia Ricci, la jumpsuit bianca con blazer è il look più chic della primavera Leggi su Dilei.it C’è un momento, durante ogni red carpet, in cui tutto si ferma: lo sguardo di chi osserva, il passo di chi sfila, il clic dei fotografi. È successo anche a Roma, al Cinema Barberini, quandoha fatto il suo ingresso in total white. Senza orpelli, senza effetti speciali. Solo un sorriso luminoso, orecchini importanti, e unche — ve lo diciamo subito — è il piùdi questa.Il: unascultorea e unda manualeL’abito scelto daper l’occasione è unbianco, priva di spalline, con corpetto a fascia e lavorazione a coste sottili che aggiunge struttura e tridimensionalità al busto. Il pantalone è dritto, morbido, con pences profonde che partono in vita e scivolano fino all’orlo, lasciando intravedere dei décolleté neri a punta.

