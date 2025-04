LIVE Musetti-De Minaur 1-6 1-0 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | si riparte break immediato per l’azzurro

DIRETTA LIVE1-0 break! Incredibile errore di De Minaur, che aveva servito benissimo al centro, ma poi spara in rete un rovescio da metà campo.30-40 Diritto lungolinea incisivo e ottima volée di diritto dell’italiano.30-30 Largo il diritto di De Minaur in uscita dal servizio.30-15 Musetti stecca la risposta di diritto.15-15 Risposta vincente di Musetti con il diritto incrociato.15-0 Battuta vincente al centro dell’australiano.16.23 Lo stadio si è svuotato. L’interruzione è durata 7 minuti.16.22 De Minaur in battuta.16.22 Ricomincia la partita. Piove meno, evidentemente ci sono le condizioni per riprendere.16.21 Sta venendo lisciato il campo, a breve si dovrebbe riprendere.16.20 Per Musetti questa pausa può servire per schiarirsi le idee.16.19 I giocatori, per il momento, rimangono in panchina. Oasport.it - LIVE Musetti-De Minaur 1-6, 1-0, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: si riparte, break immediato per l’azzurro Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0! Incredibile errore di De, che aveva servito benissimo al centro, ma poi spara in rete un rovescio da metà campo.30-40 Diritto lungolinea incisivo e ottima volée di diritto dell’italiano.30-30 Largo il diritto di Dein uscita dal servizio.30-15stecca la risposta di diritto.15-15 Risposta vincente dicon il diritto incrociato.15-0 Battuta vincente al centro dell’australiano.16.23 Lo stadio si è svuotato. L’interruzione è durata 7 minuti.16.22 Dein battuta.16.22 Ricomincia la partita. Piove meno, evidentemente ci sono le condizioni per riprendere.16.21 Sta venendo lisciato il campo, a breve si dovrebbe riprendere.16.20 Perquesta pausa può servire per schiarirsi le idee.16.19 I giocatori, per il momento, rimangono in panchina.

