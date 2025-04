Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 aprile

Weekend è alle porte e sono tanti gli eventi a cui partecipare. Il 12 e il 13 aprile Roma si prepara ad accogliere migliaia di turisti che non solo gireranno per la Capitale ma potranno partecipare ad alcune iniziative interessanti per grandi e piccoli.

Weekend 12 e 13 aprile a Roma: cosa fare

Nel Weekend del 12 e 13 aprile, il Museo Orto Botanico di Roma, in collaborazione con il Festival del Verde e del Paesaggio, celebra la tradizionale festa giapponese dei ciliegi in fiore. I visitatori possono partecipare a laboratori di origami, dimostrazioni di calligrafia shod?, creazioni di kokedama e composizioni di ikebana. L'evento è gratuito anche se è consigliata la prenotazione.

Il villaggio della Terra, invece, è un altro evento a cui è possibile partecipare.

