La mano sul cuore di Witkoff davanti a Putin? Un’altra bufala della informazione di qualità

Questo è un articolo breve. Non avrei nemmeno voluto scriverlo, tanto sono stufo di certe pratiche. Eppure certe vigliaccate bisogna pure segnalarle, ogni tanto. Non per il potente di turno che viene coinvolto ma per tutti noi, che siamo fruitori paganti dell’(perché l’avremo pure capito, a quest’ora, che l’gratuita non esiste, per fortuna) e abbiamo diritto a un servizio decente. E che siamo pure cittadini, e abbiamo il diritto a non essere presi per il naso.Ma proprio perché siamo clienti dell’e cittadini, abbiamo non solo diritti ma anche doveri. Noi che nell’lavoriamo, poi, abbiamo il dovere di vigilare e di avvertire. Ed ecco dunque il caso: alcuni giornali un tempo diffusi e autorevoli hanno lanciato la grande balla di Steve, l’inviato speciale di Donald Trump, che nell’incontrare Vladimirnella biblioteca presidenziale di San Pietroburgo si mette lasul, come in segno di rispetto o addirittura di devozione verso lo Zar.