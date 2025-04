TI RIMANDO A SETTEMBRE | Il Nuovo Brano di CABRIO un’Indie Ballad Avvolgente

RIMANDO A SETTEMBRE ”, il Nuovo Brano del cantautore CABRIO, prodotto dallo stesso artista e Stefano Radice. Il Brano, distribuito da Fuga, racconta di un rapporto breve ma intenso che non ha lasciato alcun segno nella sfera sentimentale dei due protagonisti che si lasciano e si riprendono spesso e volentieri e, anche se la storia un giorno dovesse del tutto terminare, entrambi andrebbero tranquillamente per le loro strade.Il Significato di “TI RIMANDO A SETTEMBRE”È finalmente disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali “TI RIMANDO A SETTEMBRE”, il Nuovo singolo del cantautore e chitarrista siciliano CABRIO. Il Brano, che segna un Nuovo capitolo della carriera musicale dell’artista, è prodotto dallo stesso CABRIO insieme a Stefano Radice. Spettacolo.periodicodaily.com - “TI RIMANDO A SETTEMBRE”: Il Nuovo Brano di CABRIO, un’Indie Ballad Avvolgente Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com E’ disponibile in radio e in digitale “TI”, ildel cantautore, prodotto dallo stesso artista e Stefano Radice. Il, distribuito da Fuga, racconta di un rapporto breve ma intenso che non ha lasciato alcun segno nella sfera sentimentale dei due protagonisti che si lasciano e si riprendono spesso e volentieri e, anche se la storia un giorno dovesse del tutto terminare, entrambi andrebbero tranquillamente per le loro strade.Il Significato di “TI”È finalmente disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali “TI”, ilsingolo del cantautore e chitarrista siciliano. Il, che segna uncapitolo della carriera musicale dell’artista, è prodotto dallo stessoinsieme a Stefano Radice.

