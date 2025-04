Migranti Piantedosi | Fascette ai polsi procedura che rivendico e condivido

Migranti trasportati con le Fascette ai polsi” in Albania il ministro Piantedosi ribadisce “che si tratta di una pratica normalissima che fa parte delle procedure operative che adottano in autonomia gli operatori per questioni di sicurezza. Non è da parte mia un prendere le distanze, è una procedura che rivendico e condivido”. Queste le parole del ministro dell’Interno nel corso della conferenza stampa di chiusura del Med5 a Napoli. Lapresse.it - Migranti, Piantedosi: “Fascette ai polsi procedura che rivendico e condivido” Leggi su Lapresse.it “In merito alla vicenda deitrasportati con leai” in Albania il ministroribadisce “che si tratta di una pratica normalissima che fa parte delle procedure operative che adottano in autonomia gli operatori per questioni di sicurezza. Non è da parte mia un prendere le distanze, è unache”. Queste le parole del ministro dell’Interno nel corso della conferenza stampa di chiusura del Med5 a Napoli.

Potrebbe interessarti anche:

Il trafficante di migranti Almasri riportato in Libia con un volo di Stato - Piantedosi : «L’abbiamo rimpatriato perché pericoloso» – Video

Com’è possibile che l’Italia si sia fatta sfuggire Najem Osama Almasri? Di più, che lo abbia riportato in Libia con un volo di Stato, anziché consegnarlo alla Corte penale internazionale che ne ...

Migranti - Piantedosi : “In Italia 5 nuovi Cpr e 3 centri come quelli albanesi”

Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi annuncia l’apertura in Italia di cinque nuovi Cpr, centri di permanenza per i rimpatri dei migranti privi dei requisiti per poter stare nel nostro ...

Centri per migranti in Albania "congelati" - Piantedosi rispolvera il piano b : "Cinque nuovi Cpr in Italia"

All'accordo con l'Albania per i migranti il governo Meloni non rinuncia ma mentre i centri sono "congelati" si rispolvera il progetto per nuove strutture, stavolta in Italia. A confermarlo è il ...

Migranti, Piantedosi: "Fascette ai polsi procedura che rivendico e condivido". Piantedosi sui migranti in Albania: «Rivendico l’uso delle fascette ai polsi. L’accusa di sprechi è ideologica». Piantedosi: le fascette ai migranti trasferiti in Albania? Piena regolarità. Salvini: dov’è il problema?. Fascette ai polsi dei migranti in Albania, Piantedosi liquida le polemiche: "Normale pratica". Migranti, Piantedosi: "L'utilizzo delle fascette è una pratica normalissima" - LaPresse. Piantedosi: “Mai avuto a che fare con Almasri”. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano affaritaliani.it ha riportato che:) Fascette ai polsi dei migranti in Albania, Piantedosi liquida le polemiche: "Normale pratica" - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, alla conferenza stampa finale del Med5, riunione dei ministri dell'Interno di Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna ...

(Dalle pagine di askanews.it si apprende che:) Piantedosi: le fascette ai migranti trasferiti in Albania? Piena regolarità e conformità - Roma, 12 apr. (askanews) – “I migranti portati in Albania con le mani legate da fascette? E’ una normalissima pratica, fa parte delle procedure operative che adottano in loro piena autonomia gli opera ...

(Come si legge su stream24.ilsole24ore.com:) Migranti, Piantedosi: "Fascette ai polsi procedura che rivendico e condivido" - (LaPresse) "In merito alla vicenda dei migranti trasportati con le fascette ai polsi ribadisco che si tratta di una pratica normalissima che fa ...