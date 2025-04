Albania legnata di Piantedosi alla sinistra | Nessuna diseconomia se non quella ideologica Le manette? Pratica normalissima

Piantedosi nel corso della conferenza stampa conclusiva del Med5 a Napoli: il vertice a cui hanno partecipato i suoi omologhi di Cipro, Nicholas A. Joannides; Grecia, Makis Voridis; Malta, Byron Camilleri, e Spagna, Fernando Grande-Marlaska Gómez. Sui Cpr in Albania non ci sono diseconomie e la lotta all’immigrazione sta dando i suoi frutti. Queste in sintesi le conclusioni dell’intervento del ministro. Le domande dei cronisti si sono concentrate essenzialmente sul caso “caldo” dell’Albania sul quale la sinistra prosegue con le sue litanie e i suoi attacchi. Secoloditalia.it - Albania, legnata di Piantedosi alla sinistra: “Nessuna diseconomia, se non quella ideologica. Le manette? Pratica normalissima” Leggi su Secoloditalia.it “La lotta ai trafficanti di esseri umani continua a essere una priorità per i Paesi del Med5: anche in questa prospettiva è essenziale potenziare le campagne di comunicazione nei Paesi terzi per scoraggiare l’immigrazione illegale“. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteonel corso della conferenza stampa conclusiva del Med5 a Napoli: il vertice a cui hanno partecipato i suoi omologhi di Cipro, Nicholas A. Joannides; Grecia, Makis Voridis; Malta, Byron Camilleri, e Spagna, Fernando Grande-Marlaska Gómez. Sui Cpr innon ci sono diseconomie e la lotta all’immigrazione sta dando i suoi frutti. Queste in sintesi le conclusioni dell’intervento del ministro. Le domande dei cronisti si sono concentrate essenzialmente sul caso “caldo” dell’sul quale laprosegue con le sue litanie e i suoi attacchi.

