Inter-Cagliari la probabile formazione | Inzaghi trasforma la difesa!

Inzaghi apporta una serie di modifiche alla probabile formazione di Inter-Cagliari: emerge una scelta precisa che riguarda il reparto di difesa.VERSO I CAMBI – Altro giro, altra corsa, per la squadra di Simone Inzaghi. Dopo la semi-impresa di Champions League in casa del Bayern Monaco, è tempo di tornare a pensare al campionato, dove i nerazzurri sono reduci da un pareggio troppo stretto ottenuto a Parma. In Inter-Cagliari, quindi, i meneghini andranno alla ricerca del riscatto, utile ad allungare, almeno momentaneamente, la distanza sul Napoli. L’allenatore piacentino deve necessariamente apportare delle modifiche al suo undici tipico: nella probabile formazione di Inter-Cagliari si registrano una serie di novità importanti, soprattutto in difesa.La probabile formazione scelta da Inzaghi per Inter-CagliariTUTTE LE NOVITÀ – Inzaghi, che ha il dovere e la necessità di far rifiatare molti dei suoi titolari, si appresta a compiere numerosi cambi. Inter-news.it - Inter-Cagliari, la probabile formazione: Inzaghi trasforma la difesa! Leggi su Inter-news.it Simoneapporta una serie di modifiche alladi: emerge una scelta precisa che riguarda il reparto di.VERSO I CAMBI – Altro giro, altra corsa, per la squadra di Simone. Dopo la semi-impresa di Champions League in casa del Bayern Monaco, è tempo di tornare a pensare al campionato, dove i nerazzurri sono reduci da un pareggio troppo stretto ottenuto a Parma. In, quindi, i meneghini andranno alla ricerca del riscatto, utile ad allungare, almeno momentaneamente, la distanza sul Napoli. L’allenatore piacentino deve necessariamente apportare delle modifiche al suo undici tipico: nelladisi registrano una serie di novità importanti, soprattutto in.Lascelta daperTUTTE LE NOVITÀ –, che ha il dovere e la necessità di far rifiatare molti dei suoi titolari, si appresta a compiere numerosi cambi.

