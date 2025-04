Napoli-Empoli Conte avvertito | l’annuncio in diretta

Napoli contro l’Empoli, di fatto, Antonio Conte ha ricevuto importante avvertimento Dopo aver pareggiato contro il Bologna, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra gara molto importante. Lunedì sera, infatti, i partenopei scenderanno in campo lunedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.Il Napoli, almeno sulla carta, è sicuramente favorito per la vittoria finale, ma dovrà prestare comunque la massima attenzione. Allo stesso Antonio Conte è arrivato un messaggio davvero importante.Orsi sul Napoli: “L’Empoli darà tutto, assenza pesante quella di Buongiorno”Nando Orsi, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“Le assenze di Anguissa, Buongiorno e Di Lorenzo possono creare qualche problema al Napoli di Conte. Spazionapoli.it - Napoli-Empoli, Conte avvertito: l’annuncio in diretta Leggi su Spazionapoli.it Per la gara del suocontro l’, di fatto, Antonioha ricevuto importante avvertimento Dopo aver pareggiato contro il Bologna, di fatto, ilè atteso da un’altra gara molto importante. Lunedì sera, infatti, i partenopei scenderanno in campo lunedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’di Roberto D’Aversa.Il, almeno sulla carta, è sicuramente favorito per la vittoria finale, ma dovrà prestare comunque la massima attenzione. Allo stesso Antonioè arrivato un messaggio davvero importante.Orsi sul: “L’darà tutto, assenza pesante quella di Buongiorno”Nando Orsi, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“Le assenze di Anguissa, Buongiorno e Di Lorenzo possono creare qualche problema aldi

Potrebbe interessarti anche:

Palmeri la spara : «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0?

Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle ...

Conte : «Il mercato? I soldi non vanno buttati. Due anni fa il Napoli spese cento milioni e sono tutti in prestito»

Conte: «Il mercato? I soldi non vanno buttati. Due anni fa spesi cento milioni e sono tutti in prestito» Antonio Conte ha risposto in conferenza stampa a un paio di domande sul mercato. «Ogni ...

DIRETTA Venezia-Napoli - Conte ‘snobba’ Atalanta-Inter – LIVE

Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida fondamentale nella lotta scudetto Altra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a ...

CDS - Napoli-Empoli, Conte riflette sulla formazione, ultime su Spinazzola e Buongiorno. Buongiorno e Spinazzola saltano Napoli-Empoli? Cosa filtra da Castel Volturno: le ultime. Empoli-Napoli, Conte: "Male l'approccio, mi è piaciuta la reazione". Empoli-Napoli 0-1: decide Kvaratskhelia su rigore, Conte in vetta da solo. Empoli-Napoli 0-1: basta Kvaratskhelia, azzurri ancora in vetta. Napoli passa a Empoli, Conte felice a metà: “Siamo stati impauriti. Gilmour timido”. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di msn.com:) Polverosi: "Conte-Napoli, diciamo la verità su chi è mancato clamorosamente" - 'Conte statico e lento nei cambi? Se avesse l'organico che ha Inzaghi, non ritarderebbe i cambi', ha spiegato il giornalista.

(Da quanto emerge da ilnapolionline.com:) Polverosi: “Il Napoli deve stare attento all’Empoli. Conte? Al Napoli è mancata la società, non lui!” - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista de 'Il Corriere dello Sport', il quale ha presentato la prossima sfida contro l'Empoli e ha ...

(A riportarlo è informazione.it:) Allarme Napoli, nervosismo per Conte: la frecciata che lascia di sasso - Il nervosismo emerso fuori da Antonio Conte lancia un vero e proprio allarme in casa Napoli, ecco cosa sta accadendo Il momento attuale che si sta vivendo in casa Napoli non fa ben sperare in vista de ...