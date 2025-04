Migranti in Albania il Viminale | Andranno tutti riportati in Italia da lì niente rimpatri Ecco perché

Migranti trasferiti venerdì in Albania Andranno "tutti riportati in Italia prima di essere rimpatriati". Lo conferma il Viminale precisando quanto anticipato dal ministro Matteo Piantedosi dopo l'approvazione del decreto del 28 marzo che ha aperto le porte di Gjader agli irregolari in attesa di rimpatrio, già trattenuti nei Cpr in Italia. "In base alla nazionalità e agli accordi con i Paesi d'origine", aveva detto il ministro, "alcune persone Andranno prima riportate in Italia". Ora che le persone sono state selezionate e traferite, invece, il Viminale fa sapere che tutte e 40 dovranno essere riportate in Italia. perché, è cosa risaputa, con l'Albania non c'è un accordo per l'esecuzione delle espulsioni, senza il quale nessuno può essere rimpatriato da un Paese terzo.

Migranti in Albania - richieste di asilo respinte : potranno fare ricorso

I migranti sono stati ascoltati dalla commissione asilo. Ora hanno 7 giorni di tempo per fare ricorso contro il rigetto della domanda

L’Italia dona a Tirana la nave militare Libra che trasportava i migranti in Albania

L’Italia ha donato all’Albania la nave della Marina militare Libra, usata negli scorsi mesi per trasportare nel porto di Shengjin i migranti da trasferire nel centro di Gjader, per contribuire al ...

Nave Libra verso l'Albania con 40 migranti a bordo - verranno trasferiti nel Cpr di Gjader - è il quarto tentativo - VIDEO

Si tratta di cittadini di diverse nazionalità che nei giorni scorsi sono giunti a Restinico, nel brindisino La nave Libra è partita da Brindisi verso l'Albania. 40 i migranti a bordo che nei piani ...

(A darne comunicazione è ilfattoquotidiano.it:) Migranti in Albania, il Viminale: “Andranno tutti riportati in Italia, da lì niente rimpatri”. Ecco perché - Giostra inutililmente costosa. E c'è il rischio di discriminazioni censurate dalla Costituzione, che sorgono quando c'è un trattamento diverso per persone in "eguali situazioni" ...

(Il quotidiano huffingtonpost.it ha riportato che:) C'è posto nei Cpr italiani, ma i migranti il governo li manda in Albania - Sbarcano oggi nel Paese di Edi Rama i primi ospiti del Cpr italoalbanese. Da noi non c 'è sovraffollamento, anzi. I dati del Viminale sugli sbarchi: - 28, 68% ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Migranti ammanettati in Albania? Piantedosi smonta la sinistra: cosa è successo davvero - Polemiche sulle fascette ai polsi. Il ministro dell'Interno: "C'erano condannati per violenza sessuale. È una normalissima pratica per tutelare la sicurezza della polizia" ...