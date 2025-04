Ilrestodelcarlino.it - Il dottor Gianluca Svegliati Baroni spiega le malattie del fegato: come ridurre i rischi

Ancona, 12 aprile 2025 – Nel mondo le patologie altoccano 1,5 miliardi di persone e sono la terza causa di morte al mondo. Così, in vista del 19 aprile, data della Giornata Mondiale del, l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche ribadisce con forzal'alimentazione sia decisiva per la salute, dele non solo. E, parlando di alimentazione, l’Aoum consiglia di puntare sulla dieta mediterranea, il modello tradizionale per un “perfetto stile di vita”. Fibrillazione atriale: nuova tecnica di ablazione in Cardiologia al Mazzoni L’importanza dello stile di vita Ilè un organo vitale e molto delicato, tra i cui compiti c'è soprattutto quello di “coordinare e regolare il nostro metabolismo”. E così, “per un stile di vita adeguato - osserva il professor, Responsabile dell'Unità Operativa del Danno Epatico e dei Trapianti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria - occorre apportare alcuni cambiamenti alle nostre abitudini, ad esempio riducendo del 10% il peso corporeo personale, mettendo al centro la dieta mediterranea, senza dimenticare l'attività fisica, aerobica e anaerobica, magari in alternanza.