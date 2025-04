Cina | animali domestici in viaggio sulla rete ferroviaria ad alta velocita’

Questa foto, scattata il 10 aprile 2025, mostra trasportini per animali dotati di funzioni di circolazione dell'aria, riduzione del rumore e deodorizzazione, nonche' sensori per ossigeno, temperatura e umidita', a Pechino, capitale della Cina. A partire da martedi', 10 treni designati in servizio tra cinque stazioni delle citta' di Pechino, Jinan, Nanchino, Shanghai e Hangzhou lungo la Ferrovia ad alta velocita' Pechino-Shanghai hanno lanciato un servizio pilota di spedizione per animali domestici, consentendo a gatti e cani domestici qualificati di viaggiare con i loro proprietari e ricevere cure speciali durante il tragitto. I passeggeri possono prenotare il servizio con almeno due giorni di anticipo tramite 12306, la piattaforma di prenotazione di China Railway. Ogni viaggiatore puo' portare un solo animale domestico in buona salute, con un peso non superiore ai 15 chilogrammi e un'altezza massima al garrese di 40 centimetri, accompagnato da un certificato di quarantena valido, secondo China State Railway Group Co.

