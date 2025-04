Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria 2025 | trionfa Luca Colnaghi ottimo terzo Lorenzo Finn

Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria, corsa di categoria 1.1.Ad imporsi, conquistando la prima vittoria della carriera da professionista, è Luca Colnaghi. Il classe 1999 della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè è riuscito ad agguantare il successo grazie alle sue doti di passista veloce, trionfando in una volata ristretta al termine dei 183,3 chilometri da Bova Marina a Reggio Calabria.Dopo scatti e controscatti in tre sono riusciti a trovare il momento giusto per evadere dal gruppo. Oltre a Colnaghi, nello sprint ristretto presenti anche Davide Bais (Team Polti VisitMalta), secondo, ed un eccellente Lorenzo Finn.Il classe 2006, campione mondiale juniores in carica, è stato protagonista di una gran prova chiusa sul podio con la maglia azzurra (al debutto in ammiraglia il nuovo commissario tecnico Marco Villa). Oasport.it - Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria 2025: trionfa Luca Colnaghi, ottimo terzo Lorenzo Finn Leggi su Oasport.it Non solo World Tour per il ciclismo su strada al maschile: in programma oggi anche una corsa in Italia, sessantaquattresima edizione deldi, corsa di categoria 1.1.Ad imporsi, conquistando la prima vittoriacarriera da professionista, è. Il classe 1999VF Group – Bardiani CSF – Faizanè è riuscito ad agguantare il successo grazie alle sue doti di passista veloce,ndo in una volata ristretta al termine dei 183,3 chilometri da Bova Marina a.Dopo scatti e controscatti in tre sono riusciti a trovare il momento giusto per evadere dal gruppo. Oltre a, nello sprint ristretto presenti anche Davide Bais (Team Polti VisitMalta), secondo, ed un eccellente.Il classe 2006, campione mondiale juniores in carica, è stato protagonista di una gran prova chiusa sul podio con la maglia azzurra (al debutto in ammiraglia il nuovo commissario tecnico Marco Villa).

