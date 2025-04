Ci sarà un museo per le opere di Bansky salvate dal pavese Cini

Cini, restauratore, che vive e lavora a Pavia da più di venti anni. Tornerà per prendersi di nuovo cura, insieme a due amiche Paola Ciaccia e Maria Colonna, delle opere realizzate durante la guerra da Banksy e dall’artista francese C 215 sui muri di Borodyanka, in Ucraina. Street art che ha rischiato di andare perduta a causa dei bombardamenti e che ora ha bisogno un piccolo maquillage. “Dopo l’inverno – ha raccontato – le opere hanno bisogno di un intervento. In Ucraina fa molto freddo, gli inverni non sono come quelli ai quali siamo abituati noi, le temperature vanno costantemente sotto lo zero e, quando si rialzano, con il sole l’intonaco rischia di staccarsi. E’ da sistemare”.I lavori, due Banksy e alcune opere dello street artist francese C215, realizzate per gli abitanti del centro pesantemente colpito dai bombardamenti russi al principio dell’invasione e in solidarietà al popolo ucraino, sono stati scoperti tra le macerie della città di Borodyanka e sottratti alla distruzione. Ilgiorno.it - Ci sarà un museo per le opere di Bansky salvate dal pavese Cini Leggi su Ilgiorno.it Pavia, 12 aprile 2025 – A breve tornerà in Ucraina Alessandro, restauratore, che vive e lavora a Pavia da più di venti anni. Tornerà per prendersi di nuovo cura, insieme a due amiche Paola Ciaccia e Maria Colonna, dellerealizzate durante la guerra da Banksy e dall’artista francese C 215 sui muri di Borodyanka, in Ucraina. Street art che ha rischiato di andare perduta a causa dei bombardamenti e che ora ha bisogno un piccolo maquillage. “Dopo l’inverno – ha raccontato – lehanno bisogno di un intervento. In Ucraina fa molto freddo, gli inverni non sono come quelli ai quali siamo abituati noi, le temperature vanno costantemente sotto lo zero e, quando si rialzano, con il sole l’intonaco rischia di staccarsi. E’ da sistemare”.I lavori, due Banksy e alcunedello street artist francese C215, realizzate per gli abitanti del centro pesantemente colpito dai bombardamenti russi al principio dell’invasione e in solidarietà al popolo ucraino, sono stati scoperti tra le macerie della città di Borodyanka e sottratti alla distruzione.

