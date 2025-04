Torre del Greco furti in appartamento | un arresto e una denuncia

Torre del Greco. Per uno degli indagati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico l’altro una denuncia in stato di libertàTorre Annunziata. Il 10 aprile scorso, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del baraccialetto elettronico nei confronti di un 42enne di Napoli residente nel quartiere Pianura.L’uomo è gravemente indiziato del reato di Furto in abitazione in concorso con un altro indagato 27enne residente a Napoli e al momento denunciato in stato di liberta per furti in due abitazioni perpetrati il 15 gennaio 2024. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura di Torre Annunziata.Le indagini effettuate dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, immediatamente avviate a seguito della denuncia di due cittadini che lamentavano il furto subito nelle loro abitazioni. Puntomagazine.it - Torre del Greco, furti in appartamento: un arresto e una denuncia Leggi su Puntomagazine.it del. Per uno degli indagati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico l’altro unain stato di libertàAnnunziata. Il 10 aprile scorso, gli agenti del Commissariato didelhanno eseguito la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del baraccialetto elettronico nei confronti di un 42enne di Napoli residente nel quartiere Pianura.L’uomo è gravemente indiziato del reato di Furto in abitazione in concorso con un altro indagato 27enne residente a Napoli e al momentoto in stato di liberta perin due abitazioni perpetrati il 15 gennaio 2024. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura diAnnunziata.Le indagini effettuate dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia e coordinate dalla Procura della Repubblica diAnnunziata, immediatamente avviate a seguito delladi due cittadini che lamentavano il furto subito nelle loro abitazioni.

Potrebbe interessarti anche:

Ansia e angoscia a Torre del Greco : madre squilibrata rapisce la figlia - è in fuga da giorni

Sono giorni di angoscia e di ansia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove domenica sera 23 febbraio una donna di 32 anni ha sottratto dopo una colluttazione sua figlia alla nonna materna, ...

Torre del Greco : Il Comandante Generale La Gala in visita alla Caserma

Ai militari: “ogni sforzo compiuto per la collettività è un tassello importante per la costruzione di una società più giusta e sicura” TORRE DEL GRECO: Generale La Gala in visita alla Compagnia ...

Sub di 54 anni trovato morto in mare tra Ercolano e Torre del Greco

Tragedia in mare tra Ercolano e Torre del Greco, nella provincia di Napoli: ieri sera, venerdì 4 aprile, è stato trovato il corpo senza vita di un subacqueo. La vittima è Cristoforo Lucia, un uomo ...

Torre del Greco, furti in appartamento: un arresto e una denuncia. Furti in appartamento, un arresto e una denuncia a Torre del Greco. Torre del Greco, picco di furti in casa: ore contate per la banda. Furti, case e negozi sott’assedio a Torre del Greco: in arrivo altre 18 telecamere. Torre del Greco. Raffica di furti nelle case: è la banda degli acrobati. Furti nelle case, presi in 4: avevano refurtiva per migliaia di euro tra orologi, oro e borse. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala napolitoday.it:) Topi d'appartamento incastrati grazie ai cellulari: un arresto - Ieri la polizia ha tratto in arresto un 42enne di Pianura, accusatodi furto in abitazione commesso in concorso con un altro soggetto - anch'egli residente a Napoli - di 27 anni e al momento denunciato ...

(In base a quanto diffuso da ilgazzettinovesuviano.com:) Furti in abitazione a Torre del Greco, 42enne arrestato - Grazie ai video delle telecamere cittadine, i poliziotti hanno individuato i veicoli con i quali i due si erano recati a Torre del Greco, ricostruendo il percorso effettuato dagli stessi ...

() Tenta un furto in appartamento a Torre del Greco: arrestato 39enne di Acerra - Tentativo di furto sventato grazie al pronto intervento della Polizia. Nella mattinata di oggi, gli agenti del commissariato di Torre del Greco, con il supporto della polizia locale, hanno tratto in ...