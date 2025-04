Panama | legali Stefano Conti depositato ricorso a Corte Strasburgo

È stato depositato alla Corte di Strasburgo un ricorso per violazione dei diritti umani nel caso di Stefano Conti, il 40enne brianzolo, bloccato a Panama, dove era accusato di traffico di esseri umani, ma assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Lo apprende LaPresse dai legali di Conti, gli avvocati Valter Biscotti e Vincenzo Randazzo.

Verano Brianza – “Come avevo detto, non era finita”. Stefano Conti, il trader detenuto per 423 giorni nell’infernale carcere di Panama e per altri cinque mesi agli arresti domiciliari con l’accusa ...

"Vivo a Panama da 7 anni, tre anni fa sono stato arrestato per traffico di esseri umani. Il mese scorso sono stato assolto con formula piena, ho fatto 423 giorni di carcere preventivo da innocente in ...

Il trader brianzolo era stato arrestato nell’agosto del 2022 con l’accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Stefano Conti arrestato a Panama, assolto da accuse ma non può tornare - Assolto perché il fatto non sussiste, ma con il paradosso che non può lasciare Panama: Stefano Conti, italiano detenuto a Panama, non può lasciare il Paese ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Stefano Conti, incubo senza fine a Panama: assolto e libero ma non può tornare in Brianza - Il Tribunale ha deciso che dovrà aspettare l’esito del processo d’appello. II trader di Cesano Maderno: trattamento disumano. Negato anche il diritto di abbracciare i miei cari ...

(A darne comunicazione è gaeta.it:) Arresto e assoluzione di un italiano a Panama: la storia di Stefano Conti - Stefano Conti, assolto dal traffico di esseri umani dopo 423 giorni in carcere a Panama, denuncia le disumane condizioni di detenzione e affronta nuove sfide legali per ottenere la libertà.