Firenze | rubano portafogli ad una turista in stazione Poliziotto fuori servizio arresta una donna

turista per sfilarle il portafogli, ma il furto è stato sventato da un Poliziotto fuori servizio e una di loro è stata arrestata. E' accaduto nei giorni scorsi a Firenze, in pieno giorno, di fronte alla stazione di Santa Maria NovellaL'articolo Firenze: rubano portafogli ad una turista in stazione. Poliziotto fuori servizio arresta una donna proviene da Firenze Post. .com - Firenze: rubano portafogli ad una turista in stazione. Poliziotto fuori servizio arresta una donna Leggi su .com Tre donne hanno accerchiato unaper sfilarle il, ma il furto è stato sventato da une una di loro è statata. E' accaduto nei giorni scorsi a, in pieno giorno, di fronte alladi Santa Maria NovellaL'articoload unainunaproviene daPost.

