Narni rubano in tre negozi di generi alimentari | arrestati due giovani

Narni scalo hanno arrestato due giovani – rispettivamente di 24 e 30 anni – per furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i militari sono stati allertati da una segnalazione arrivata alla centrale operativa della compagnia di Amelia. Pertanto i. Ternitoday.it - Narni, rubano in tre negozi di generi alimentari: arrestati due giovani Leggi su Ternitoday.it I carabinieri discalo hanno arrestato due– rispettivamente di 24 e 30 anni – per furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i militari sono stati allertati da una segnalazione arrivata alla centrale operativa della compagnia di Amelia. Pertanto i.

Narni, rubano in tre negozi di generi alimentari: arrestati due giovani. Narni, rubano bottiglie di birra al supermercato e danneggiano le auto in sosta. Denunciati due minorenni. Narni Scalo, rubano cosmetici ma incappano nel targa System di via Tuderte: denunciati in quattro. Ne parlano su altre fonti

() Arrestati due uomini per furto aggravato a Narni Scalo: colpi in tre supermercati in poche ore - Nel tardo pomeriggio di giovedì 10 aprile, le forze dell’ordine di Narni Scalo hanno arrestato due cittadini rumeni, di 24 e 30 anni, domiciliati a Roma e con precedenti penali, per furto aggravato in ...

