Prodotti a km zero da sette giovani agricoltori | inaugurato il mercato di Campagna amica

inaugurato a Ponte San Giovanni il mercato coperto di Campagna amica che vede protagonisti i ragazzi di Coldiretti giovani Impresa. Lo spazio di vendita diretta al coperto targato Campagna amica è il secondo in città aggiungendosi a quello di Madonna Alta.Al taglio del nastro in via della. Perugiatoday.it - Prodotti a km zero da sette giovani agricoltori: inaugurato il mercato di Campagna amica Leggi su Perugiatoday.it a Ponte San Giovanni ilcoperto diche vede protagonisti i ragazzi di ColdirettiImpresa. Lo spazio di vendita diretta al coperto targatoè il secondo in città aggiungendosi a quello di Madonna Alta.Al taglio del nastro in via della.

