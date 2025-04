Nonni per tutti | premiata a Dormelletto la favola di Fuochira

Dormelletto (Novara) ha ospitato la premiazione della seconda fase del progetto "Nonni per tutti", promosso da Anni Azzurri Kos. Un'iniziativa nata per valorizzare il ruolo degli anziani nelle rsa attraverso il potere della narrazione e della memoria. Novaratoday.it - Nonni per tutti: premiata a Dormelletto la favola di Fuochira Leggi su Novaratoday.it La Residenza Anni Azzurri Palladio di(Novara) ha ospitato la premiazione della seconda fase del progetto "per", promosso da Anni Azzurri Kos. Un'iniziativa nata per valorizzare il ruolo degli anziani nelle rsa attraverso il potere della narrazione e della memoria.

nonni per tutti: premiata a dormelletto la favola di fuochira, scritta dall'educatrice simona foresto.

(A darne comunicazione è msn.com:) Meno di 40 anni e già nonni. Alfonso e Linda premiati dal presidente della Camera:"Esempio positivo" - Alfonso e Linda sono stati premiati in occasione proprio della Festa dei nonni, che si celebra in Italia ... Ma no, abbiamo più responsabilità ma viviamo come tutti….però ci vuole tanta ...

(Come si legge su iodonna.it:) Nonni per Tutti, il podcast che mantiene giovani. E altri trucchi di longevità - Il racconto dei nonni è diventato un podcast che tutti possono ascoltare gratuitamente, non solo i nipoti o i parenti, sia su Spotify sia cliccando su: https://nonni-per-tutti.anniazzurri.it.