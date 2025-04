MotoGP Fabio Quartararo | Contento di essere tornato in prima fila dobbiamo migliorare in gara

MotoGP. La pole position è stata ottenuta da Marc Marquez con il crono di 1.50.499. È la 70esima volta che lo spagnolo partirà davanti a tutti in una gara della massima categoria. Il suo compagno di squadra in Ducati, Francesco Bagnaia, è stato vittima di una caduta e partirà in undicesima posizione.Secondo posto in griglia per Alex Marquez che, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, conferma un particolare feeling con la seconda posizione. Il leader della classifica piloti proverà per la prima volta a superare in gara il fratello Marc. Sorpresa di questo sabato è un ritrovato Fabio Quartararo che conquista una fantastica prima fila con la terza posizione delle qualifiche.Il francese, in sella alla sua Yamaha, ha fatto segnare il crono di 1.

