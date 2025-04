Nicola Ferrari | AGAIN Il Debutto Rock del Cantautore Sassolese con il Singolo Wings of Fire

AGAIN è il primo album di Nicola Ferrari, un progetto di 12 inediti disponibile anche in cd fisico e vinile (con 2 bonus tracks). Wings of Fire è il nuovo Singolo estratto dal disco, distribuito online da Virgin Music Group, un brano pop Rock che rappresenta in pieno lo stile del Cantautore e musicista Sassolese. Un Primo Album Ricco di Emozioni, "AGAIN" di Nicola Ferrari. AGAIN è il titolo del primo album del giovane Rocker Sassolese Nicola Ferrari, disponibile in tutte le principali piattaforme digitali, ma anche in formato fisico, sia in CD che in vinile, quest'ultimo con l'aggiunta di due bonus tracks. Questo album segna l'inizio di una nuova era musicale per Ferrari, che con AGAIN mostra il suo stile inconfondibile, mescolando il pop Rock con un'anima profonda e coinvolgente.

NICOLA FERRARI

AGAIN è il primo album di Nicola Ferrari, un progetto di 12 inediti disponibile anche in cd fisico e vinile (con 2 bonus tracks). Wings of fire è il nuovo singolo estratto dal disco, ...

