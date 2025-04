Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 16:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellasulla Cassia Veientana a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire da via di Prato della Corte fino a Castel de' ceveri in direzione di Viterbo raccomandiamo la dovuta attenzione e a Ladispoli in corso la seconda giornata della 72esima sagra del carciofo con i tradizionali stand per la degustazione del prodotto tipico fino a domani 13 aprile attivi divieti di transito e sosta in via Ancona via Odescalchi e in altre vie e piazze comunali sempre Con riferimento agli eventi sul territorio a vita non si sta svolgendo la nona edizione dell'international Street Foodative modifiche allacon divieto di sosta e transito in là Guglielmo Marconi e altre strade interessate prestare attenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della