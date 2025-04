LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | 10 km al termine Pauline Ferrand-Prévot vede vicina la vittoria!

DIRETTA LIVE16.37 10 km alla conclusione! Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma Lease a Bike) conduce con un vantaggio di 25" su Emma Norsgaard (Lidl – Trek) e 57" sul gruppo di Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Marianne Vos ed Elisa Balsamo.16.35 Pauline Ferrand-Prévot in spolvero, il traguardo per lei è vicino, il margine è più che rassicurante!16.33 Emma Norsgaard paga 25", un minuto invece il ritardo del gruppo delle favorite.16.32 Mancano solamente 2 tratti in pavé alla fine, il prossimo tra 6 km (Willems à Hem 2* 1.4 km).16.30 Pauline Ferrand-Prévot attraversa il Carrefour de l'Arbre spinta dal pubblico di casa, nessuna corritrice francese ha mai vinto qui!16.28 Scappa Ferrand-Prévot, deve assolutamente rientrare il gruppo di Lotte Kopecky, inizia intanto il Carrefour de l'Arbre.

LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA : allunga Pauline Ferrand-Prévot! Inizia ora il Carrefour de l'Arbre

16.26 Paga 5" la danese. 41" invece il distacco del gruppo inseguitore dalla francese. 16.24 1 km al Carrefour de l'Arbre, va via Pauline ...

