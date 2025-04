Torremaggiore – Tragedia sulla provinciale 30 | ciclista travolto e ucciso da un’auto

Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 30, nel tratto che collega Torremaggiore a San Severo, in provincia di Foggia. Un ciclista di origine rumena, di circa 40 anni, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.Secondo le prime ricostruzioni, la donna alla guida dell'autovettura, subito dopo l'impatto, si è fermata per prestare soccorso e allertare immediatamente il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari e un'unità di elisoccorso, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: le ferite riportate nell'impatto con il parabrezza prima, e con l'asfalto poi, si sono rivelate fatali.La conducente del veicolo è rimasta sotto choc. La polizia locale di Torremaggiore ha chiuso temporaneamente il tratto di strada per consentire i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

