Addio allo storico attore | con i suoi ruoli ha segnato un’epoca il triste annuncio

attore americano celebre per i suoi ruoli da “cattivo” in numerosi film cult tra gli anni ’70 e ’80. Il suo volto è legato a pellicole come L’ultimo combattimento di Chen (1978), dove vestiva i panni del cecchino Stick, Johnny lo svelto (1974), in cui interpretava il gangster Blue Eyes, e Triade chiama canale 6 (1981), dove era Tony Montoya, l’informatore di Chuck Norris.L’attore è deceduto mercoledì 9 aprile, per cause naturali, in una casa di riposo situata a Granada Hills, quartiere di Los Angeles. A confermare la notizia è stata la figlia, Nikol Conant, al The Hollywood Reporter. Con una carriera lunga sette decenni, l’artista si era distinto anche come stuntman, partecipando a titoli come Gli avventurieri del pianeta Terra (1975), con Yul Brynner e Max von Sydow. Thesocialpost.it - Addio allo storico attore: con i suoi ruoli ha segnato un’epoca, il triste annuncio Leggi su Thesocialpost.it È morto a 90 anni l’americano celebre per ida “cattivo” in numerosi film cult tra gli anni ’70 e ’80. Il suo volto è legato a pellicole come L’ultimo combattimento di Chen (1978), dove vestiva i panni del cecchino Stick, Johnny lo svelto (1974), in cui interpretava il gangster Blue Eyes, e Triade chiama canale 6 (1981), dove era Tony Montoya, l’informatore di Chuck Norris.L’è deceduto mercoledì 9 aprile, per cause naturali, in una casa di riposo situata a Granada Hills, quartiere di Los Angeles. A confermare la notizia è stata la figlia, Nikol Conant, al The Hollywood Reporter. Con una carriera lunga sette decenni, l’artista si era distinto anche come stuntman, partecipando a titoli come Gli avventurieri del pianeta Terra (1975), con Yul Brynner e Max von Sydow.

