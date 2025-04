Avis Modena da record | quasi 59mila donazioni nel 2024 Eletto il nuovo direttivo fino al 2028

Avis, durante la quale i delegati delle 48 sedi comunali hanno approvato i bilanci e Eletto il nuovo Consiglio direttivo che guiderà l’associazione fino al 2028. Un incontro che ha segnato. Modenatoday.it - Avis Modena da record: quasi 59mila donazioni nel 2024. Eletto il nuovo direttivo fino al 2028 Leggi su Modenatoday.it Si è svolta sabato 12 aprile, presso l’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, la 64ª assemblea provinciale, durante la quale i delegati delle 48 sedi comunali hanno approvato i bilanci eilConsiglioche guiderà l’associazioneal. Un incontro che ha segnato.

Avis Modena da record: quasi 59mila donazioni nel 2024. Eletto il nuovo direttivo fino al 2028. Assemblea provinciale Avis di Modena, il 2024 anno da record. Verso la nuova scuola Deledda: il cantiere di Gaggio apre le porte a genitori e alunni. Corrimutina da record . Oltre 6500 partecipanti : "Mai così tanti podisti". Bra – quasi 300 atleti iscritti sui 60: è record per l’impianto piemontese? Iscritti e preview. Pontevecchio nei cadetti e Fratellanza nelle cadette sono campioni regionali di società 2017. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di ilrestodelcarlino.it si apprende che:) Avis, da 75 anni in prima linea : "Abbiamo oltre 7.500 donatori: sono un esempio di altruismo" - Il presidente Antonio Ragazzi: "La sanità ha bisogno di noi. Tra i nuovi soci molti sono ragazzi" Modena, 23 marzo 2025 – Per Avis Modena non è semplicemente il bilancio del 2024, ma un modo ...

(Come indicato da sulpanaro.net:) Erano 25 nel 1950, ora sono più di 7.500 i donatori di sangue di Avis Modena, che festeggia 75 anni - Li ha compiuti Avis Modena, la sezione dell'associazione donatori del sangue sotto alla Ghirlandina, che ha festeggiato nella sede di via Borri. Era il 9 settembre 1950 e all'epoca contava 25 ...

(A darne comunicazione è lapressa.it:) Avis Modena, ecco i nomi del nuovo direttivo - presidente di Avis Regionale Emilia Romagna e socio donatore di Avis Comunale di Modena, che ha ricevuto la benemerenza in oro per le 112 donazioni raggiunte. Per l’ Avis Comunale di Modena il 2025 ...