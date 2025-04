Difesa europea l’Italia tra ambizioni industriali e sfide strategiche

Difesa europea sta smettendo di essere un orizzonte evocato nei consessi internazionali e comincia ad assumere i contorni di un dossier operativo. Una transizione tutt'altro che scontata, che impone al sistema-Paese una verifica realistica delle proprie ambizioni, capacità e posizionamenti.La linea della maggioranza di governo, guidata da Giorgia Meloni e incarnata con coerenza dal ministro Guido Crosetto, si muove lungo una direttrice ormai chiara: rafforzamento della postura atlantista dell'Italia, sostegno politico e operativo all'Ucraina, e adesione a un'idea di Difesa comune europea che sia pienamente integrata nel quadro Nato. È la strategia del "complementare, non alternativo", che Roma sostiene anche in sede di Eumc e negli incontri tra i Defence Ministers a Bruxelles.

