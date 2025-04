Inter-Bayern di Champions il 16 aprile | scattano i divieti sugli alcolici Ecco dove e quando

aprile 2025 – scattano limitazioni in vista del prossimo match di Champions League dell’Inter. Il prossimo 16 aprile alle ore 21 si disputerà allo stadio Meazza l'incontro di calcio tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i tedeschi del Bayern Monaco, valevole per la Champions League 2024/25. Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo. Il divieto sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 24 del 16 aprile nella zona Centro, nella zona Darsena e Navigli, nella zona di Corso Como e nella zona Sempione e dalle ore 12 alle ore 24 del 16 aprile nella zona di San Siro e dintorni. Ilgiorno.it - Inter-Bayern di Champions il 16 aprile: scattano i divieti sugli alcolici. Ecco dove e quando Leggi su Ilgiorno.it Milano, 122025 –limitazioni in vista del prossimo match diLeague dell’. Il prossimo 16alle ore 21 si disputerà allo stadio Meazza l'incontro di calcio tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i tedeschi delMonaco, valevole per laLeague 2024/25. Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo. Il divieto sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 24 del 16nella zona Centro, nella zona Darsena e Navigli, nella zona di Corso Como e nella zona Sempione e dalle ore 12 alle ore 24 del 16nella zona di San Siro e dintorni.

Potrebbe interessarti anche:

Calendario Juve : i bianconeri vincono ma rimangono al quinto posto. Confronto con Lazio - Bologna e Roma : tutti gli incroci di aprile per qualificarsi in Champions League

di Redazione JuventusNews24Calendario Juve: ecco il confronto con le sfide di Lazio, Roma e Bologna: tutti gli incroci di aprile e il punto sulla lotta al quarto posto Nonostante la 30esima ...

Champions League oggi in tv (8 aprile) : orari partite - streaming - programma Sky e TV8

Martedì 8 aprile 2025: la Champions League torna in scena con le gare d’andata dei quarti di finale. Il primo atto di un altro turno – fondamentale – nella strada verso la finalissima prevista ...

La corsa Champions - Roma-Juve del 6 aprile visibile gratis su Dazn

Al via un aprile di fuoco per la Serie A Enilive e mentre si entra sempre di più nel vivo del campionato, Dazn annuncia il nuovo match di Serie A che trasmetterà gratuitamente: sarà il big match ...

Inter-Bayern di Champions il 16 aprile: scattano i divieti sugli alcolici. Ecco dove e quando. Inter-Bayern Monaco: probabili formazioni, statistiche OPTA, orario, dove vederla in TV e streaming, tutte le info utili. Champions League: Inter-Bayern il 16 aprile a San Siro. Champions League, l'Inter fa il colpo a Monaco: 2 a 1 con il Bayern - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 23:17. Bayern Monaco-Inter 1-2: Lautaro e Frattesi avvicinano i nerazzurri alla semifinale di Champions. Inter-Bayern, cosa serve per qualificarsi in semifinale di Champions? Ecco i risultati necessari. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di ilgiorno.it che:) Inter-Bayern di Champions il 16 aprile: scattano i divieti sugli alcolici. Ecco dove e quando - Milano, 12 aprile 2025 – Scattano limitazioni in vista del prossimo match di Champions League dell’Inter. Il prossimo 16 aprile alle ore 21 si disputerà allo stadio Meazza l'incontro di calcio tra i n ...

(A darne comunicazione è corrieredellosport.it:) Pagina 1 | Inter-Bayern ritorno quarti Champions: orario e dove vederla in tv - Scopri tutto sul secondo round dei quarti di finale della massima competizione europea: info e canali per seguirla in tempo reale ...

(Lo rende noto msn.com:) Inter-Bayern ritorno quarti Champions: orario e dove vederla in tv - Scopri tutto sul secondo round dei quarti di finale della massima competizione europea: info e canali per seguirla in tempo reale ...