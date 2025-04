Calciomercato Juve duello tra questi giocatori per diventare il nuovo bomber bianconero | non è da escludere uno scenario!

JuventusNews24Calciomercato Juve, per l’estate sarà duello per diventare il nuovo attaccante bianconero: non è da escludere uno scenario!Il Calciomercato Juve entra nel vivo, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la dirigenza bianconera è pronta a investire per uno di questi due giocatori: Victor Osimhen e Rasmus Hojlund.Stando a quanto si può evincere dalle informazioni in possesso dei colleghi, uno dei due giocatori potrebbe vestire la casacca della Vecchia Signora per la prossima stagione. Attenzione, però, a quello scenario: in caso di addio contemporaneo di Dusan Vlahovic e di Randal Kolo Muani, l’attaccante di proprietà del Napoli e il centravanti del Manchester United potrebbero arrivare insieme.Leggi su Juventusnews24. Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, duello tra questi giocatori per diventare il nuovo bomber bianconero: non è da escludere uno scenario! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, per l’estate saràperilattaccante: non è dauno!Ilentra nel vivo, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Secondo quanto riporta.com, la dirigenza bianconera è pronta a investire per uno didue: Victor Osimhen e Rasmus Hojlund.Stando a quanto si può evincere dalle informazioni in possesso dei colleghi, uno dei duepotrebbe vestire la casacca della Vecchia Signora per la prossima stagione. Attenzione, però, a quello: in caso di addio contemporaneo di Dusan Vlahovic e di Randal Kolo Muani, l’attaccante di proprietà del Napoli e il centravanti del Manchester United potrebbero arrivare insieme.Leggi suntusnews24.

