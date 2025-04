Autista licenziato perché faceva la spesa durante le ore di 104 | Cotral condannata a pagare 50mila euro

licenziato perché sorpreso a fare compere durante le ore di 104. Cotral è stata però condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la differenza contributiva: il giudice ha infatti dato ragione all'Autista. Leggi su Fanpage.it L'uomo era statosorpreso a fare comperele ore di 104.è stata peròal pagamento delle spese processuali e a versare la differenza contributiva: il giudice ha infatti dato ragione all'

Potrebbe interessarti anche:

James Bond : Jeff Bezos ha licenziato Barbara Broccoli perché ha chiamato i dirigenti Amazon "Fottuti idioti"

Secondo alcune indiscrezioni, il boss di Amazon cercava da tempo di sbarazzarsi della famiglia Broccoli per ottenere il controllo della saga Come noto, gli Amazon MGM Studios hanno acquisito il ...

Licenziato perché non voleva prendere l’aereo - il ricercatore italiano Gianluca Grimalda ora viene risarcito : «Donerò 75 mila euro per il clima»

Gianluca Grimalda verrà risarcito per il suo licenziamento. Era l’ottobre del 2023 quando il climatologo italiano era stato licenziato per essersi rifiutato di prendere l’areo. Il ricercatore Kiel ...

Licenziato in diretta su Sportitalia - perché il direttore Criscitiello ha cacciato il giornalista napoletano : «Fai il fenomeno? Qui non ci lavori più» – Il video

«Hai sbagliato televisione, fai il tifoso a casa tua. Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più». Con queste parole il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ...

Autista licenziato perché faceva la spesa durante le ore di 104: Cotral condannata a pagare 50mila euro. Autista licenziato perché fa compere durante le ore di 104, Cotral condannata a pagare 50 mila euro: «Conta la qualità del tempo». Autista licenziato perché fa compere durante le ore di 104, Cotral condannata a pagare 50 mila euro: «Conta la qualità del tempo». Faceva acquisti durante le ore di 104, la Cassazione gli dà ragione. Autista Cotral licenziato perché fa compere durante le ore di 104, la Cassazione gli dà ragione: «Non conta solo l'assistenza in presenza». Lazio – Autista Cotral licenziato perché beccato a fare la spesa mentre era in permesso 104, ma la Cassazione gli dà ragione.. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Autista licenziato perché fa compere durante le ore di 104, Cotral condannata a pagare 50 mila euro: «Conta la qualità del tempo» - L'autista Sergio Zelli era stato licenziato per presunti abusi sulla legge 104. La Corte di Appello: «Non conta solo la quantità di ore dedicate, ma anche la qualità» ...

() Autista di bus licenziato perché fa compere durante le ore di 104, la Cassazione gli dà ragione: «Non conta solo l'assistenza in presenza» - Era finito anche in tivù l'autista Sergio ... ingaggiati da Cotral mentre faceva compere mentre avrebbe dovuto, secondo l'azienda regionale dei trasporti che l'ha licenziato contestando un ...

(L’agenzia quifinanza.it ha pubblicato che:) Licenziata perché in malattia faceva l’influencer (senza dirlo al capo) - Licenziata perché faceva la beauty influencer in malattia, scopriamo che cosa ha deciso il giudice spagnolo e perché la sentenza interessa anche l’Italia ...