La bambina di Chernobyl ad Ancona il casting per attori e comparse | come partecipare

Ancona - Giovedì 17 aprile, dalle 9:00 alle 14:00, presso il Centro Polifunzionale di Pietralacroce (Via di Pietralacroce 45, Ancona), si terrà il casting per il film La bambina di Chernobyl, diretto da Massimo Nardin e scritto insieme a Luca Caprara. Il progetto, prodotto da Pete Maggi per CINE1. Anconatoday.it - "La bambina di Chernobyl", ad Ancona il casting per attori e comparse: come partecipare Leggi su Anconatoday.it - Giovedì 17 aprile, dalle 9:00 alle 14:00, presso il Centro Polifunzionale di Pietralacroce (Via di Pietralacroce 45,), si terrà ilper il film Ladi, diretto da Massimo Nardin e scritto insieme a Luca Caprara. Il progetto, prodotto da Pete Maggi per CINE1.

