Verona Zanetti senza filtri | "Anno emozionate ma ho mangiato anche tanta m***a"

Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa: Serdar e Niasse? `Serdar e Faraoni son. Leggi su Calciomercato.com Paolo, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa: Serdar e Niasse? `Serdar e Faraoni son.

Verona - Zanetti : «L’emergenza non si è vista - un punto guadagnato in modo straordinario! Recupero Tengstedt? Le sensazioni sono queste»

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nel post partita della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato a Dazn nel post ...

Hellas Verona-Atalanta : i convocati di Zanetti

Mister Paolo Zanetti ha convocato 23 calciatori per Hellas Verona-Atalanta, match valido per la 24a giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma domani, sabato 8 febbraio alle ore 15, allo ...

Verona - Zanetti carica : «Contro il Milan dobbiamo reagire - ci siamo vergognati. Sugli infortunati dico questo»

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nella conferenza stampa in vista della gara contro il Milan. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista ...

