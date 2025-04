Nucleare Iran | Obiettivo è raggiungere accordo equo con gli Usa

Nucleare l'Iran sottolinea che l"Obiettivo è raggiungere un accordo equo con gli Usa". Il ministro degli Esteri Iraniano Abbas Araghchi è in Oman per intrattenere dei colloqui con gli Stati Uniti in merito alle attività nucleari di Teheran. Gli incontri si tengono a porte chiuse a Muscat, capitale del Paese del Golfo che media i negoziati."La nostra intenzione è di raggiungere un accordo equo, partendo da una posizione di parità", ha detto Araghchi. "Se anche l'altra parte condivide la stessa prospettiva, ci sarà la possibilità di un'intesa iniziale che porterà a un percorso di negoziati", ha aggiunto.

