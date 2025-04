Vavassori colpito a una costola da Shelton | si ritira da Barcellona L’americano lo sfotte | Sei troppo sensibile

troppo sensibile“. Con queste parole Ben Shelton ha replicato ad Andrea Vavassori, dopo che l’italiano ha accusato lo statunitense di avergli provocato un infortunio alle costole colpendolo con la pallina da tennis durante un match nel Principato di Monaco.Al Masters 1000 di Montecarlo, nel torneo di doppio, l’incontro valido per gli ottavi di finale tra le coppie composte da Bolelli/Vavassori e Shelton/Bopanna, si è concluso con l’eliminazione del duo azzurro: i loro avversari hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-6, 7-6, 10-7, al termine di un match molto combattuto che ha riservato anche qualche polemica. Nelle fasi iniziali dell’incontro, Vavassori è stato centrato con forza da Shelton (che sa mettere potenza nei suoi colpi come pochi altri al mondo): L’americano ha mirato al corpo dell’azzurro per impedirgli di giocare una volée, una pratica comune negli incontri di doppio. Ilfattoquotidiano.it - Vavassori colpito a una costola da Shelton: si ritira da Barcellona. L’americano lo sfotte: “Sei troppo sensibile” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Questo è tennis, non baseball. Sei“. Con queste parole Benha replicato ad Andrea, dopo che l’italiano ha accusato lo statunitense di avergli provocato un infortunio alle costole colpendolo con la pallina da tennis durante un match nel Principato di Monaco.Al Masters 1000 di Montecarlo, nel torneo di doppio, l’incontro valido per gli ottavi di finale tra le coppie composte da Bolelli//Bopanna, si è concluso con l’eliminazione del duo azzurro: i loro avversari hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-6, 7-6, 10-7, al termine di un match molto combattuto che ha riservato anche qualche polemica. Nelle fasi iniziali dell’incontro,è stato centrato con forza da(che sa mettere potenza nei suoi colpi come pochi altri al mondo):ha mirato al corpo dell’azzurro per impedirgli di giocare una volée, una pratica comune negli incontri di doppio.

