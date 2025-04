Il premio Nobel Giorgio Parisi al governo | Tiri fuori i soldi la spinta del Pnrr sta per finire

premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi chiede al governo di tirare “fuori i soldi”. Lo studioso ha espresso la propria preoccupazione in merito ai fondi del Pnrr e agli investimenti per la ricerca.Cosa ha detto Giorgio Parisi“Indubbiamente la ricerca italiana ha avuto una grossa spinta in avanti col Pnrr, però il Pnrr sta sempre finire e non si vede che cosa succederà poi. Anche perché la ricerca deve avere una programmazione pensata in anticipo, è quindi assolutamente necessario che si faccia in modo che ci sia un piano a lunga scadenza e se non verrà fatto saremo davvero nei guai”, ha affermato Parisi parlando con i cronisti a margine del convegno di Avs ‘La Grande espulsione’.Il premio Nobel, Giorgio Parisi, per dire #StopTagliRicerca, non investire nella ricerca, è un danno al futuro dell’Italia. Lapresse.it - Il premio Nobel Giorgio Parisi al governo: “Tiri fuori i soldi, la spinta del Pnrr sta per finire” Leggi su Lapresse.it Ilper la Fisicachiede aldi tirare “”. Lo studioso ha espresso la propria preoccupazione in merito ai fondi dele agli investimenti per la ricerca.Cosa ha detto“Indubbiamente la ricerca italiana ha avuto una grossain avanti col, però ilsta sempree non si vede che cosa succederà poi. Anche perché la ricerca deve avere una programmazione pensata in anticipo, è quindi assolutamente necessario che si faccia in modo che ci sia un piano a lunga scadenza e se non verrà fatto saremo davvero nei guai”, ha affermatoparlando con i cronisti a margine del convegno di Avs ‘La Grande espulsione’.Il, per dire #StopTagliRicerca, non investire nella ricerca, è un danno al futuro dell’Italia.

Potrebbe interessarti anche:

Covid - il premio Nobel Giorgio Parisi : «Senza lockdown avremmo avuto 700mila vittime». Nuovo scontro sulla scuola

Il premio Nobel Giorgio Parisi ha parlato davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di emergenza Covid, in un'audizione che ha fatto riesplodere lo scontro tra le forze...

Il Premio Nobel Giorgio Parisi sull’intelligenza artificiale : “La fruizione gratuita di notizie generate da algoritmi può portare al fallimento dei giornali”

Durante la trasmissione "Splendida Cornice", il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, ospite d'onore, ha raccontato un aneddoto curioso e al tempo stesso illuminante sul funzionamento ...

Università di Perugia : lectio magistralis del Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi

L’aula magna del rettorato dell’Università di Perugia accoglierà, venerdì 31 gennaio alle 18, il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, protagonista della lectio magistralis intitolata “La ...

Il premio Nobel Giorgio Parisi al governo: "Tiri fuori i soldi, la spinta del Pnrr sta per finire". Quarticciolo: il «Doposcuola» a rischio chiusura, l'appello del premio Nobel Giorgio Parisi. Quarticciolo: il «Doposcuola» a rischio chiusura, l'appello del premio Nobel Giorgio Parisi. Il Premio Nobel Giorgio Parisi sull'intelligenza artificiale: "La fruizione gratuita di notizie generate da algoritmi può portare al fallimento dei giornali". Il Nobel Parisi: "il nucleare non è la strada per l’Italia". La piazza M5s contro il riarmo: «Una follia. Li fermeremo». Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su msn.com:) Il premio Nobel Giorgio Parisi al governo: “Tiri fuori i soldi, la spinta del Pnrr sta per finire” - Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi chiede al governo di tirare "fuori i soldi". Lo studioso ha espresso la propria preoccupazione in merito ai fondi ...

(In base a quanto diffuso da ilfattoquotidiano.it:) Covid, il premio Nobel Giorgio Parisi: “Assurdo ridurre l’obbligo della mascherina” - Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Quaranta migranti trasferiti in Albania. Una messinscena grottesca per trovare disperatamente una giustificazione allo spreco milionario dei centri in Albania. Mentre ...

(Da una nota di qualenergia.it si apprende che:) Il Nobel Parisi: “il nucleare non è la strada per l’Italia” - Il premio Nobel per la fisica 2021 in un ampio intervento video organizzato dall’associazione “SI alle rinnovabili NO al nucleare” evidenzia tutte le criticità della produzione di elettricità dall’ato ...