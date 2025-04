LIVE Musetti-De Minaur 1-6 2-1 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | l’australiano si salva dal doppio break

DIRETTA LIVE15-40 Resta corto Musetti, De Minaur non perdona con il diritto a sventaglio.15-30 Musetti aveva lo scambio in mano, poi ha sparato fuori un diritto in avanzamento. Piove tanto.15-15 Servizio e diritto incrociato dell'italiano.0-15 De Minaur è risalito di ritmo, lungo il diritto di Musetti. L'azzurro sembra farsi distrarre dal meteo, visto che ora piove di più.Lo stadio si sta ripopolando, nonostante qualche goccia di pioggia ci sia ancora. Ombrelli sempre aperti.1-2 Battuta vincente al centro dell'australiano, che si fa sentire con un urlo di esultanza. Ha evitato il doppio break con un numero.A-40 Scambio duro. Musetti perde campo e mette in rete il back di diritto.Intanto sta ancora piovigginando.40-40 Palla corta di Musetti. Pazzesco recupero di De Minaur, che piazza il passante di diritto sulla riga.

