Via Ferrigni scontro tra due scooter | tre donne in ospedale

donne sono finite in ospedale a seguito di un incidente stradale tra due scooter avvenuto oggi, sabato 12 aprile, intorno alle 14 in via Coccoluto Ferrigni. A bordo di un mezzo viaggiava una donna di 50 anni, mentre sull'altro si trovavano due ragazze, una minorenne e una poco più che. Livornotoday.it - Via Ferrigni, scontro tra due scooter: tre donne in ospedale Leggi su Livornotoday.it Tresono finite ina seguito di un incidente stradale tra dueavvenuto oggi, sabato 12 aprile, intorno alle 14 in via Coccoluto. A bordo di un mezzo viaggiava una donna di 50 anni, mentre sull'altro si trovavano due ragazze, una minorenne e una poco più che.

