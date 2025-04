Inter-Cagliari LIVE alle 18 | le ultime e le probabili formazioni

Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla storica vittoria nell`andata dei quarti di di finale di. Leggi su Calciomercato.com Nessun passo falso, dopo l`inciampo di Parma. L`di Simone Inzaghi, reduce dalla storica vittoria nell`andata dei quarti di di finale di.

L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale : la indosserà contro il Cagliari

Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del ...

Inter-Cagliari : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Inter-Cagliari (sabato 12 aprile con calcio d`inizio alle ore 18) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A, la...

Inter Cagliari - Inzaghi sceglie il turnover : ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto!

di RedazioneInter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere ...

