Oasport.it - F1, GP Bahrain 2025: risultati e classifica FP3. Piastri al comando, Leclerc 3°, Hamilton attardato

Oscarha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sakhir. Il pilota della McLaren ha stampato un convincente 1:31.646 e ha preceduto di 668 millesimi il compagno di squadra Lando Norris: la sensazione è che le monoposto color arancione abbiano qualcosa in più in Medio Oriente. Charlesha concluso in terza piazza con un ritardo di 0.834 al volante della prima Ferrari.Lewissi è fermato in decima posizione con un distacco di 1.465 dalla vetta, non lontano da Max Verstappen, ottavo con la Red Bull a 1.318. Kimi Antonelli ha fatto registrare il quinto tempo a 1.270 da Oscar, subito dietro all’altra Mercedes guidata da George Russell. Appuntamento alle ore 18.00 con le qualifiche, di seguito ladei tempi delle prove libere 3 del GP del