Cina | Geoparco nazionale di Kanbula ottiene il titolo di Geoparco globale UNESCO

Geoparco nazionale di Kanbula, situato nella Prefettura autonoma tibetana di Huangnan, nella provincia cinese nord-occidentale del Qinghai. L'Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie ha annunciato ieri che due geoparchi cinesi – uno nella provincia nord-occidentale del Qinghai e l'altro nella municipalita' sud-occidentale di Chongqing – hanno ottenuto il titolo di Geoparco globale UNESCO. Con queste nuove aggiunte, la Cina vanta ora 49 Geoparchi globali UNESCO, piu' di qualsiasi altro Paese al mondo. Situato nel Qinghai, nella Cina nord-occidentale, il Geoparco nazionale di Kanbula si estende per circa 3.149 chilometri quadrati. Le sue spettacolari formazioni Danxia, le cime imponenti, le grotte nascoste e i laghi color smeraldo ne fanno un sito d'eccellenza per la ricerca geoscientifica e la divulgazione scientifica.

