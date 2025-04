Procedure più semplici per la gestione dei dehors | le novità introdotte dal comune di Riccione

Riccione ha approvato indicazioni operative in materia di dehors, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficienti le Procedure e la gestione degli spazi all’aperto. Sono definite le modalità per concedere la proroga e rinnovo per le occupazioni di suolo pubblico e la. Riminitoday.it - Procedure più semplici per la gestione dei dehors: le novità introdotte dal comune di Riccione Leggi su Riminitoday.it La giunta diha approvato indicazioni operative in materia di, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficienti lee ladegli spazi all’aperto. Sono definite le modalità per concedere la proroga e rinnovo per le occupazioni di suolo pubblico e la.

Potrebbe interessarti anche:

Strisce blu e gestione parcheggi : l’opposizione chiede di definire al più presto le procedure di gara

Tempo di lettura: 2 minuti“A seguito della recente proroga tecnica concessa a Trotta Bus per la gestione del servizio di mobilità urbana TPL, gestione stalli di sosta e parcheggio di via del ...

Amministrazione di sostegno : sottoscritto il protocollo per migliorare la gestione delle procedure

ANCONA – Definire le modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti nei percorsi di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia con specifico riferimento allo strumento ...

Fintecna - un piano per razionalizzare la gestione delle procedure di amministrazione "antiche"

Il ministro Urso presenta il piano di risparmio sulle procedure che saranno affidate alla controllata Cdp. In arrivo la riforma generale

Procedure più semplici per la gestione dei dehors: le novità introdotte dal comune di Riccione. Salva Casa: la guida completa con la modulistica da usare nel 2025. Transigo: noleggio, procedure più semplici per le multe. Migranti, cosa prevede il nuovo sistema di rimpatrio Ue. Dal CdM regole più semplici: ambiente e sviluppo camminano insieme. Direttiva FASTER: l’armonizzazione UE delle ritenute alla fonte. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive ateneoweb.com:) Controllo di Gestione: a calcoli semplici spesso corrispondono decisioni importanti - Ancora una volta (se mai ce ne fosse bisogno) voglio sottintendere come il controllo di gestione sia una disciplina ... le vendite saranno relativamente più semplici ma sarà anche necessario ...

(Secondo quanto riportato da regione.campania.it:) PUC, procedure più semplici per i comuni fino a 15.000 abitanti - Perciò abbiamo deciso di avviare in concreto per i Comuni fino a 15 mila abitanti, alle prese con le maggiori criticità, la semplificazione delle procedure di pianificazione riducendo il numero dei ...

(Il quotidiano regione.campania.it ha riportato che:) PUC, procedure più semplici per i comuni fino a 15.000 abitanti - Perciò abbiamo deciso di avviare in concreto per i Comuni fino a 15 mila abitanti, alle prese con le maggiori criticità, la semplificazione delle procedure di pianificazione riducendo il numero dei ...