Cina | lancio della prima rotta ro-ro tra il Golfo di Beibu e Dubai

della prima rotta “ro-ro” tra il porto del Golfo di Beibu, in Cina, e il porto di Jebel Ali, a Dubai, tenutasi presso il porto di Qinzhou, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 7 aprile 2025. Una nave “ro-ro” (roll-on/roll-off), con a bordo 1.500 veicoli, e’ recentemente salpata dalla regione autonoma del Guangxi Zhuang, segnando il lancio della prima rotta ro-ro dal porto del Golfo di Beibu e il primo collegamento marittimo diretto con il porto di Jebel Ali a Dubai. La rotta di 4.700 miglia nautiche collega i crescenti poli di produzione automobilistica della Cina occidentale con il fiorente mercato automobilistico del Medio Oriente, riducendo i tempi di transito di 4-10 giorni e aumentando l’efficienza logistica del 10-15% rispetto alle rotte tradizionali. Romadailynews.it - Cina: lancio della prima rotta “ro-ro” tra il Golfo di Beibu e Dubai Leggi su Romadailynews.it Una foto aerea scattata da un drone mostra la cerimonia di inaugurazione“ro-ro” tra il porto deldi, in, e il porto di Jebel Ali, a, tenutasi presso il porto di Qinzhou, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud, il 7 aprile 2025. Una nave “ro-ro” (roll-on/roll-off), con a bordo 1.500 veicoli, e’ recentemente salpata dalla regione autonoma del Guangxi Zhuang, segnando ilro-ro dal porto deldie il primo collegamento marittimo diretto con il porto di Jebel Ali a. Ladi 4.700 miglia nautiche collega i crescenti poli di produzione automobilisticaoccidentale con il fiorente mercato automobilistico del Medio Oriente, riducendo i tempi di transito di 4-10 giorni e aumentando l’efficienza logistica del 10-15% rispetto alle rotte tradizionali.

