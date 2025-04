Manifestazione pro-Palestina Milano presenti 10mila persone stop genocidio a Gaza fermiamo la macchina bellica - DIRETTA

Milano sia invasa da installazioni del Fuorisalone, la Manifestazione si è svolta lo stesso, con circa 10mila persone Manifestazione pro-Palestina a Milano. Il corteo è partito attorno alle 14.30 dalla Stazione Centrale e si concluderà all'Arco della Pace. Ancora u Ilgiornaleditalia.it - Manifestazione pro-Palestina Milano, presenti 10mila persone, "stop genocidio a Gaza, fermiamo la macchina bellica" - DIRETTA Leggi su Ilgiornaleditalia.it Nonostante in questi giornisia invasa da installazioni del Fuorisalone, lasi è svolta lo stesso, con circapro-. Il corteo è partito attorno alle 14.30 dalla Stazione Centrale e si concluderà all'Arco della Pace. Ancora u

Potrebbe interessarti anche:

Milano - manifestazione per una scuola libera dal sessismo

A Milano il corteo organizzato dagli studenti in sciopero per una scuola libera dal sessismo. È la prima delle due manifestazioni organizzate in occasione della Giornata internazionale della donna, ...

Milano-Meda - no al pedaggio : manifestazione in Regione Lombardia contro Pedemontana

No al pedaggio sulla Milano-Meda: protesta davanti alla sede di Regione Lombardia. Le sezioni del Pd dei territori attraversati dalla Milano-Meda in Brianza, insieme a rappresentanti di comitati e ...

Fuochi d’artificio e balli a Milano per festeggiare il primo giorno di tregua a Gaza : la manifestazione in piazza Castello – Video

“Oggi abbiamo finalmente visto i gazawi scendere in piazza a festeggiare con gli uomini della resistenza. Abbiamo finalmente visto un popolo libero che può camminare per le sue strade, le strade di ...

A Milano è il giorno del corteo, attese 10mila persone: tutte le strade chiuse al traffico. In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano. Manifestazione pro Palestina a Milano, Lino Guanciale: “Segno di civiltà partecipare”. Corteo pro Palestina dalla Stazione all’Arco della Pace: traffico a rischio oggi pomeriggio, sabato 12 aprile. Manifestazione pro Palestina a Milano, Lino Guanciale: "Segno di civiltà partecipare". A Milano una delle più grandi manifestazioni contro la guerra a Gaza: attese 30mila persone. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano ansa.it ha riportato che:) In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano - È partito da piazza Duca D'Aosta a Milano, davanti alla stazione Centrale, il corteo nazionale per chiedere la fine della guerra a Gaza e a sostegno della Palestina. (ANSA) ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Corteo pro Palestina dalla Stazione all’Arco della Pace: traffico a rischio oggi pomeriggio, sabato 12 aprile - Milano, la manifestazione partirà dalla Stazione Centrale per concludersi all’Arco della Pace: attese migliaia di persone ...

(Come si legge su msn.com:) Manifestazione pro Palestina a Milano, Lino Guanciale: “Segno di civiltà partecipare” - Dalle 14,30 in piazza Duca d’Aosta la galassia dei sindacati di base e delle realtà palestinesi si sono date appuntamento ...