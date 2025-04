LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | allunga Pauline Ferrand-Prévot! Inizia ora il Carrefour de l’Arbre

DIRETTA LIVE 16.26 Paga 5" la danese. 41" invece il distacco del gruppo inseguitore dalla francese.16.24 1 km al Carrefour de l'Arbre, va via Pauline Ferrand-Prévot!16.23 Attacco di Ferrand-Prévot, prova a rispondere Emma Norsgaard!16.21 20 Km alla conclusione! La situazione della corsa: al comando ci sono Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma Lease a Bike) ed Emma Norsgaard (Lidl – Trek), le quali hanno un vantaggio di 30" sul gruppo di Lotte Kopecky ed Elisa Balsamo.16.20 É la prima partecipazione all'Inferno del nord per Pauline Ferrand-Prévot.16.18 Pauline Ferrand-Prévot riprende Emma Norsgaard, due le corritrici ora al comando della Parigi-Roubaix.16.16 Comincia il settore di Bourghelles à Wannehain (3*) (1.1 km).16.15 Parte Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma Lease a Bike)! 15 i secondi di ritardo da Emma Norsgaard per la francese.

