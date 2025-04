Papa Francesco stupisce ancora il mondo | il gesto a sorpresa del pontefice

Papa Francesco, dopo la recente apparizione a sorpresa nella basilica di San Pietro, continua a stupire i fedeli con un’altra uscita non annunciata. Il pontefice, nonostante i noti problemi di salute, ha dimostrato ancora una volta il suo desiderio di contatto diretto con il popolo e la preghiera personale, cuore del suo pontificato.Nel frattempo, per quanto riguarda il calendario liturgico della Settimana Santa, la Sala Stampa Vaticana ha comunicato che sarà il cardinale Leonardo Sandri a celebrare la messa della Domenica delle Palme, il prossimo 13 aprile. Non è ancora stata confermata la partecipazione del Santo Padre, nemmeno in forma simbolica o a distanza: “non ci sono ancora previsioni”, è stato precisato.La notizia principale è che Papa Francesco si è recato a sorpresa nella Basilica di Santa Maria Maggiore per un momento di raccoglimento personale davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani, a lui particolarmente cara. Thesocialpost.it - Papa Francesco stupisce ancora il mondo: il gesto a sorpresa del pontefice Leggi su Thesocialpost.it , dopo la recente apparizione anella basilica di San Pietro, continua a stupire i fedeli con un’altra uscita non annunciata. Il, nonostante i noti problemi di salute, ha dimostratouna volta il suo desiderio di contatto diretto con il popolo e la preghiera personale, cuore del suo pontificato.Nel frattempo, per quanto riguarda il calendario liturgico della Settimana Santa, la Sala Stampa Vaticana ha comunicato che sarà il cardinale Leonardo Sandri a celebrare la messa della Domenica delle Palme, il prossimo 13 aprile. Non èstata confermata la partecipazione del Santo Padre, nemmeno in forma simbolica o a distanza: “non ci sonoprevisioni”, è stato precisato.La notizia principale è chesi è recato anella Basilica di Santa Maria Maggiore per un momento di raccoglimento personale davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani, a lui particolarmente cara.

