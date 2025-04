LIVE Musetti-De Minaur 1-4 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | l’azzurro non ha mai tenuto il servizio

DIRETTA LIVE30-30 Lungo il diritto di Musetti in uscita dal servizio.30-15 Sul nastro e poi in corridoio l'approccio di rovescio dell'australiano.15-15 Lungo il diritto dell'italiano.15-0 Musetti a segno con il rovescio inside-out.16.12 Il giudice di sedia scende per rendersi conto delle condizioni del campo. Piove sempre più forte, tanti spettatori stanno andando via.1-5 Musetti in fase di totale scoramento ora. Altro diritto che esce di metri.40-0 Back di rovescio di De Minaur, Musetti sparacchia fuori il diritto lungolinea.30-0 Larga la risposta di diritto dell'italiano.15-0 In rete la risposta di diritto di Musetti. Inizia a cadere qualche goccia di pioggia.1-4 Lungo il rovescio di Musetti. De Minaur torna avanti di 2 break. Sin qui l'italiano non ha mai tenuto il servizio.

