Cioccolato Srl SB che vede la partecipazione attiva e il sostegno finanziario di Luisa Spagnoli Spa, guidata dalla Dott.ssa Nicoletta Spagnoli insieme al figlio Nicola Barbarani Spagnoli. Verranno recuperati gli spazi di. Perugiatoday.it - VIDEO Nella storica sede della Perugina sorgerà IL Lab legato alla Città del Cioccolato: museo, degustazione e worshop Leggi su Perugiatoday.it Presentato il progetto “LAB – Luisa Annibale Base”, promosso da DestinazioneSrl SB che vede la partecipazione attiva e il sostegno finanziario di Luisa Spagnoli Spa, guidata dDott.ssa Nicoletta Spagnoli insieme al figlio Nicola Barbarani Spagnoli. Verranno recuperati gli spazi di.

Dove ieri nacque la Perugina di Luisa Spagnoli oggi nasce il polo didattico della Città del Cioccolato

La memoria della Perugina torna a vivere nei luoghi dove tutto ebbe inizio. Tra le mura di via Alessi, a Perugia, prende forma “Lab”, il polo didattico che arricchisce la Città del Cioccolato, ...

Nella primissima sede storica della Perugina nasce "LAB", il polo didattico della Città del Cioccolato.

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Rinasce l’antica Perugina. Si restaura la prima sede - Lo storico laboratorio di via Alessi diventa polo didattico della Città del Cioccolato. Identità e memoria per “LAB“, progetto sostenuto della Luisa Spagnoli Spa.

(A darne comunicazione è ilsole24ore.com:) Luisa Spagnoli finanzia il restauro della prima sede della Perugina - Il progetto, finanziato dall’azienda, recupera i locali dove la fondatrice del marchio di moda aprì il suo laboratorio di dolciumi e cioccolata nel 1907 ...